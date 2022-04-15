اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 05:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دير الأنبا بيشوى يعتذر عن عدم استقبال الزائرين من 18 أبريل حتى عيد القيامة

الجمعة، 15 أبريل 2022 04:00 ص
دير الأنبا بيشوى يعتذر عن عدم استقبال الزائرين من 18 أبريل حتى عيد القيامة دير الأنبا بيشوى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتذر دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فى بيان له، عن عدم استقبال الزائرين الرحلات والمجموعات والأفراد، والشباب الراغبين فى قضاء فترة خلوة، اعتبارا من يوم الاثنين 18 أبريل الجارى ( اثنين الصبخة )، وسوف تفتح أبواب الدير أمام الزايرين صباح يوم عيد القيامة 24 أبريل.

واختتم الأنبا أجابيوس رئيس الدير بيانه قائلا "نرجو عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر".

وفى سياق متصل، اعتذر دير السيدة العذراء مريم والقديس ماريوحنا ببرية الفرما، في بيان له، عن عدم استقبال الزائرين الرحلات والمجموعات والأفراد، والشباب الراغبين فى قضاء فترة خلوة، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين 18 أبريل الجارى ( اثنين الصبخة ).

وسوف تفتح أبواب الدير امام الزايرين صباح يوم عيد القيامة 24 أبريل، واختتم الأنبا مقار رئيس الدير بيانه قائلا "نرجو عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر".

دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون
دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

بريه الفرما

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يرسم كهنة بأمريكا وأفريقيا فى دير الأنبا بيشوى.. تعرف عليهم

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:00 ص

6 أساقفة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد فى دير الأنبا بيشوى

الجمعة، 08 يناير 2021 04:55 م

الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد.. كورونا يغير شكل احتفالات المسيحيين بعد إلغاء الحضور الشعبى.. والبابا تواضروس يترأس القداس من دير الأنبا بيشوى.. و10 إجراءات صارمة لمنع تفشى الفيروس

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:25 ص

كورونا يطيح باحتفالات الأعياد.. الموجة الأولى واكبت "القيامة".. البابا تواضروس يترأس عيد الميلاد من دير الأنبا بيشوى بالموجة الثانية والاحتفال بكنائس إيبارشيته لا يتعدى 20 شخصا.. والمطرانيات تلغى الحضور الشعبى

السبت، 02 يناير 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة