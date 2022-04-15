دير الأنبا بيشوى يعتذر عن عدم استقبال الزائرين من 18 أبريل حتى عيد القيامة

كتب: محمد الأحمدى

اعتذر دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فى بيان له، عن عدم استقبال الزائرين الرحلات والمجموعات والأفراد، والشباب الراغبين فى قضاء فترة خلوة، اعتبارا من يوم الاثنين 18 أبريل الجارى ( اثنين الصبخة )، وسوف تفتح أبواب الدير أمام الزايرين صباح يوم عيد القيامة 24 أبريل.

واختتم الأنبا أجابيوس رئيس الدير بيانه قائلا "نرجو عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر".

وفى سياق متصل، اعتذر دير السيدة العذراء مريم والقديس ماريوحنا ببرية الفرما، في بيان له، عن عدم استقبال الزائرين الرحلات والمجموعات والأفراد، والشباب الراغبين فى قضاء فترة خلوة، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين 18 أبريل الجارى ( اثنين الصبخة ).

وسوف تفتح أبواب الدير امام الزايرين صباح يوم عيد القيامة 24 أبريل، واختتم الأنبا مقار رئيس الدير بيانه قائلا "نرجو عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر".