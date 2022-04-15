درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل.. العظمى بالقاهرة تصل لـ36 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد طقسا ربيعيا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد لطيفا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء ، حارا على جنوب الصعيد، باردا فى فترات الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد ، لطيفا على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 16 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة