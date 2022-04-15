اليوم السابع
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حملات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة وتوافر الوقود بمحطات كفر الشيخ

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:06 م
حملات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة وتوافر الوقود بمحطات كفر الشيخ محطة بنزين
كفر الشيخ - محمد سليمان

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كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، مع متابعة مواقف السيارات والسرفيس الداخلي على جميع الخطوط، والتاكسي.

وشهدت محطات الوقود ومواقف السيارات الأجرة بكل المدن، جولات لرؤساء المدن، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية، بالإضافة لانتظام العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة السارية بكل المواقف وعلى كل الخطوط.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل بالموقف الشرقي والغربي، والتزام السائقين بالتعريفة دون زيادات، كما تابع محطات الوقود، كما تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بالموقف العمومي لسيارات الأجرة، وموقف الأرياف، والتزام السائقين بالتعريفة السارية دون زيادات، وكذلك بمحطات الوقود بالمدينة وقرى المركز.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة "السرفيس" بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وتاكسي العداد.

يأتي ذلك لتثبيت أسعار السولار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن تجرى المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

انتظام العمل بالمواقف بكفر الشيخ
انتظام العمل بالمواقف بكفر الشيخ

 

انتظام العمل بالمواقف
انتظام العمل بالمواقف

 

انتظام العمل بمحطات الوقود
انتظام العمل بمحطات الوقود

 

انتظام العمل بموقف دسوق العمومي
انتظام العمل بموقف دسوق العمومي

 

انتظانم العمل بمحطات الوقود
انتظانم العمل بمحطات الوقود

 

بمدن كفر الشيخ توافر الوقةود بالمحطات
 توافر الوقود بالمحطات

 

متابعة الاسعار بمحطات الوقود ببلطيم
متابعة الأسعار بمحطات الوقود ببلطيم

 

موقف بلطيم الشرقي
موقف بلطيم الشرقي

 

موقف سيارات دسوق
موقف سيارات دسوق

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