حصاد القمح.. صوامع سدس تستعد بسعة تخزينية 60 ألف طن فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تستعد صوامع بنى سويف لاستقبال الأقماح من خلال الموردين هذا العام، والذى بدأت عملية الاستعداد لاستقبال الأقماح منذ الأول من أبريل المقبل.



وقال المهندس جمعة على عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية، إن محطة صوامع سدس الواقعة على الطريق الزراعي بنى سويف المنيا، تحتوى على 12 صومعة تسع سعة الصومعة الواحد 5 آلاف طن بسعة تخزينية إجمالية 60 ألف طن.



وأضاف المهندس جمعة لـ اليوم السابع، تشمل الصومعة عدة مراحل منذ استقلال القمح وهى مرحلة أخذ العينات، يجرى خلالها أخذ عينات القمح من كافة أجوال السيارة ويجرى فحصها من قبل لجنة مشكلة من الزراعة والتموين، ثم مرحلة ميزان القمح، وبعدها إلى صوامع القمح، حيث إن كل نوع ودرجة معينة من القمح يتم وضعها فى صومعة معينة حتى لا يختلط القمح بالأنواع الأخرى، بعدها يدخل القمح على النقر الموجودة أمام الصوامع ثم يدخل إلى فلاتر التنقية التى يتم من خلالها إزالة الشوائب والأتربة والحدائد الموجودة بها.