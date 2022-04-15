حبس شخص 4 أيام لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع الأول

كتب كريم صبحى

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من فيلا.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتهامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالى – متعلقات شخصية) من داخل الفيلا سكنه .