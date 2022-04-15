اليوم السابع
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حبس خادمة بتهمة سرقة محتويات من شقة فى المعادى

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:30 م
حبس خادمة بتهمة سرقة محتويات من شقة فى المعادى كلابش - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة محتويات من شقة مواطن.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة (مصوغات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغ ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية).

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمة المذكورة أمكن ضبطها وبحوزتها (المبلغ المالى - المصوغات الذهبية) بمسكنها، كما أمكن بإرشادها ضبط بعض المسروقات لدى عميلها (حسن النية)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمها بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.

 


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