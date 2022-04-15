اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 06:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز مدينة بدر يستانف تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية.. الأحد

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:00 ص
جهاز مدينة بدر يستانف تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية.. الأحد قطع أراضى
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يستأتف جهاز تنمية مدينة بدر، الأحد المقبل ، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالمنطقة الشمالية ( شمال الحيين السادس والسابع ) بمدينة بدر، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.
 
 
وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الحضور للاستلام يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة عن قطعة الأرض.
 
 
وقال المهندس عمار مندور، إنه سيتم تسليم القطع من 201 : 225، يوم الأحد 17/4/2022، والقطع من 226 : 250، يوم الإثنين 18/4/2022، والقطع من 251 : 275، يوم الثلاثاء 19/4/2022، والقطع من 276 : 300، يوم الأربعاء 20/4/2022، والقطع من 301 : 325، يوم الأحد 24/4/2022، والقطع من 326 : 350، يوم الثلاثاء 26/4/2022، والقطع من 351 : 375، يوم الأربعاء 27/4/2022، والقطع من 375 : 400، يوم الأحد 8/5/2022، والقطع من 401 : 425، يوم الإثنين 9/5/2022، والقطع من 426 : 450، يوم الثلاثاء 10/5/2022، والقطع من 451 : 475، يوم الأربعاء 11/5/2022، والقطع من 476 : 500، يوم الأحد 15/5/2022.
 
وقال: سيتم تسليم القطع من 501 : 525، يوم الإثنين 16/5/2022، والقطع من 526 : 550، يوم الثلاثاء 17/5/2022، والقطع من 551 : 575، يوم الأربعاء 18/5/2022، والقطع من 576 : 600، يوم الأحد 22/5/2022، والقطع من 601 : 625، يوم الإثنين 23/5/2022، والقطع من 626 : 650، يوم الثلاثاء 24/5/2022، والقطع من 651 : 675، يوم الأربعاء 25/5/2022، والقطع من 676 : 700، يوم الأحد 29/5/2022، والقطع من 701 : 720، يوم الإثنين 30/5/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 31/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

قطع اراضي الاسكان

اراضى وزاره الاسكان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة