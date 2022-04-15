جمعوا 37مليون جنيه دية وأنقذوه من الإعدام.. لقاء مع أسرة الشاب العائد من السعودية

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من منزل محمد حسن الشاب العائد من السعودية، بعد نجاته من حكم بالقصاص، حيث قال والده أن الجالية المصرية العاملة بالمملكة جمعت 37 مليون جنيه دية وأنقذوه من الإعدام.

قال والد الشاب، إن المصريين العاملين فى السعودية جمعوا المبلغ في وقت قياسي ولم يكن يتوقع ذلك، وقدم الشكر لجميع من ساهموا في مساعدة قضية نجله وانتهاء قضيته في شهر كريم، لافتًا أنه ابنه كان عليه 4 مليون ريال سعودي وآخر 3 ونص مليون ريال وهو المبلغ الذي تم جمعه لهم.

وأوضح والد الشاب، أن جمع المبلغ لم يتعد 13 يوما، حيث بدأت الحملة عبارة عن تبرع في حساب بنكى قانوني.

وتابع والد الشاب، أن محمد حسن سافر منذ 12 عاما بحثًا عن لقمة العيش لبناء مستقبله، وبعد فترة جاءت أنباء سجنه ولكن دون معرفة التفاصيل.

وأشار والد محمد حسن، إلى أنه بعد 12 عاما لم ير فيهم محمد ولكن كان هناك يقين بأن سيراه مرة أخري وما حدث له مكتوب علينا، ووقوف عدد كبير من المحامين بجانبه وشعرنا بفرحة كبيرة بعد الاتصال ومعرفة انتهاء جميع الإجراءات، قائلا " ربنا وقف جنبنا وبشكر جميع الأشخاص اللي ساعدونا ولو بكلمة".

وقدم والد الشاب، الشكر لشباب كفر الشيخ الذين وقفوا بجوار ابنه وقدموا التهاني للأسرة منذ معرفة خبر جمع الأموال لمحمد، والمصريين دائما علي قدر من المسئولية وهذا ظهر في جمع مبلغ 37 مليون جنيه في وقت قصير مقدما الشكر للجالية المصرية بالخارج.