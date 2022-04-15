جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من قطع غيار الشيش الإلكترونية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من قطع غيار الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت علي رحلة طائرة خطوط مصر للطيران اشتبه أحمد عمر عجمي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء ممنوعة أوما يجب الإفصاح عنه ويستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى .

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله شحاتة مأمور الفحص وأحمد الشريف رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة وتأكيد الاشتباه.

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمانى عبدالله مأمور الجمرك وسامح زاهر رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 120 علبة قطع غيار شيش الكترونية 360 عبوة زيوت شيش إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها .

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 90 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.