جمارك المطار تضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب آسيوى تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي استوقفت هبة مصطفي الشبراوي مأمور الجمرك احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد جاب الله مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة، قام وائل امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم بتكليف خالد حسام الديب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 670 وحدة فيب من مستلزمات الشيش الإلكترونية وسط حقائب الراكب.

أمر أحمد عبد الهادى مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.