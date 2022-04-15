اليوم السابع
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جريفيث: جماعة الحوثى لم تف بوعودها للإفراج عن اثنين من موظفى الأمم المتحدة

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:13 ص
جريفيث: جماعة الحوثى لم تف بوعودها للإفراج عن اثنين من موظفى الأمم المتحدة جريفيث
نيويورك(أ ش أ)

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أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أن جماعة الحوثى لم تف بوعودها للإفراج عن اثنين من موظفيها المحتجزين فى صنعاء منذ خمسة أشهر.

واستعرض جريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، الجهود الأممية لتأمين إطلاق سراح خمسة من الموظفين المختطفين فى أبين، جنوبي اليمن، منذ فبراير الماضي.

وكانت مديرة اليونيسكو أودوري أزولاي ومديرة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميثيل باشليت، أفادا، في وقت سابق، بأن الأمم المتحدة لم تتلق أي معلومات حول التهم الموجهة لهما أو المبرر القانوني لاحتجازهما، أو حتى معلومات عن وضعهما الحالي، على الرغم من التأكيدات السابقة من قبل الحوثيين بالإفراج الفوري عنهما.

اليمن

الامم المتحده

جماعه الحوثى

الحوثيين

صنعاء

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