"تموين الإسكندرية": جولات ميدانية لمتابعة تحريك أسعار الوقود بالمحطات

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية ، تعليمات مشددة لمدير عام التجارة الداخلية سليمان الطيب و للأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعة محطات تموين السيارات والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة والتى تحركت منذ صباح اليوم، كذلك جرد كميات الوقود بكل محطة ومتابعة حركة تموين السيارات والتأكد من عدم وجود زحام أو تكدسات.



وأكدت مديرية التموين بالاسكندرية فى بيان لها، أن غرفة العمليات لم ترصد اى شكوى أو ازدحام أو تكدس ،و تتابع غرفة عمليات المديرية الموقف لحظيا، وتم تحريك أسعار البنزين اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة حيث تقرر تحريك اسعار البنزين بأنواعه 25 قرش / لتر طبقا لقرار وزير البترول و الثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95 .. 9.75 جنيه لتر

بنزين 92 .. 8.75 جنيه لتر

بنزين 80 ... 7.50 جنيه لتر

وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر طن المازوت 4600 / طن



وتثبيت أسعار السولار و المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية .







