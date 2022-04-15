اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين الإسكندرية": جولات ميدانية لمتابعة تحريك أسعار الوقود بالمحطات

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:44 م
"تموين الإسكندرية": جولات ميدانية لمتابعة تحريك أسعار الوقود بالمحطات محطة بنزين - ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية ، تعليمات مشددة لمدير عام التجارة الداخلية سليمان الطيب و للأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعة محطات تموين السيارات والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة والتى تحركت منذ صباح اليوم، كذلك جرد كميات الوقود بكل محطة ومتابعة حركة تموين السيارات والتأكد من عدم وجود زحام أو تكدسات.

وأكدت مديرية التموين بالاسكندرية فى بيان لها، أن غرفة العمليات لم ترصد اى شكوى أو ازدحام أو تكدس ،و تتابع غرفة عمليات المديرية الموقف لحظيا، وتم تحريك أسعار البنزين اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة حيث تقرر تحريك اسعار البنزين بأنواعه 25 قرش / لتر طبقا لقرار وزير البترول و الثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 لتكون الاسعار كالتالي:  
بنزين 95 .. 9.75 جنيه لتر
بنزين 92 .. 8.75 جنيه لتر
بنزين 80 ... 7.50 جنيه لتر
وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر طن المازوت 4600 / طن

وتثبيت أسعار السولار و المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية  .



 


الاسكندرية

سعر البنزين

اسعار البنزين

السولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. بنزين 80 بسعر 750 قرشًا

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:23 ص

وزير التنمية المحلية: غرفة العمليات تتابع بشكل مستمر ثبات أسعار تعريفة الركوب

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:53 م

محافظ كفر الشيخ: لا زيادة فى أسعار المواصلات بنطاق المحافظة

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:42 م

أخبار مصر.. الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. بنزين 80 بسعر 750 قرشًا

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:25 م

التنمية المحلية: لا زيادة فى أجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:09 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة