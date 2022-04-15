تعرف على مشروعات حياة كريمة بعدد من قرى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد قرى محافظة المنيا مشروعات كبرى تجرى على الأرض ضمن مبادرة حياة كريمة، وينشر اليوم السابع عددا من المعلومات عن تلك المشروعات.



قطاع الصرف الصحي

- مشروع مد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحي بقرية منشأة دعبس.

- مشروع مد خطوط الانحدار وخطوط الرفع بشبكة الصرف الصحي بقرية منشأة زعفرانة.

- مشروع مد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحي بقرية منهرى.

قطاع الصحة

- مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية منهرى.

قطاع الأبنية التعليمية

- مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الاتحاد الابتدائية بقريه أبو قرقاص البلد.



