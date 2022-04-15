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تعرف على مشروعات حياة كريمة بعدد من قرى المنيا

الجمعة، 15 أبريل 2022 02:00 ص
تعرف على مشروعات حياة كريمة بعدد من قرى المنيا جانب من الأعمال
المنيا-حسن عبد الغفار

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تشهد قرى محافظة المنيا مشروعات كبرى تجرى على الأرض ضمن مبادرة حياة كريمة، وينشر اليوم السابع عددا من المعلومات عن تلك المشروعات.


قطاع الصرف الصحي
- مشروع مد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحي بقرية منشأة دعبس.
- مشروع مد خطوط الانحدار وخطوط الرفع بشبكة الصرف الصحي بقرية منشأة زعفرانة.
- مشروع مد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحي بقرية منهرى.

قطاع الصحة
- مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية منهرى.

قطاع الأبنية التعليمية
- مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الاتحاد الابتدائية بقريه أبو قرقاص البلد.

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