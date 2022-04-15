تعرف على مشروعات حياة كريمة بعدد من قرى المنيا

تشهد قرى محافظة المنيا مشروعات كبرى تجرى على الأرض ضمن مبادرة حياة كريمة، وينشر اليوم السابع عددا من المعلومات عن تلك المشروعات.
قطاع الصرف الصحي
- مشروع مد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحي بقرية منشأة دعبس.
- مشروع مد خطوط الانحدار وخطوط الرفع بشبكة الصرف الصحي بقرية منشأة زعفرانة.
- مشروع مد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحي بقرية منهرى.
قطاع الصحة
- مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية منهرى.
قطاع الأبنية التعليمية
- مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الاتحاد الابتدائية بقريه أبو قرقاص البلد.
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