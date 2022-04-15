تحرير 37 محضرا فى حملة تموينية لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة، بعدة مناطق بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، استمرارًا للحملات الرقابية على المحال التجاريه والمخابز البلدية.



وقال حامد إبراهيم حامد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملة تأتى فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية وخاصة فى شهر رمضان الكريم.



وأسفرت الحملة عن ضبط كميات متفرقة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الادمى وهى طن دقيق بلدى مدعم و110 زجاجات مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم التحفظ على 650 كيلو هياكل دجاج غير صالحة للاستهلاك الادمى.



كما تمكنت الحملة من تحرير 37 محضرا منها 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و14 محضرا لعدم وجود شهادة صحية ومحضر سلع منتهية الصلاحية ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.



وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير محضرين انتاج خبز ناقص الوزن ومحضر انتاج خبر غير مطابق للمواصفات ومحضر لعدم إعطاء بون و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد المخبز و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن و4 محاضر توقف عن الإنتاج.



