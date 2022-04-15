وذكرت الوكالة - في تغريدة عبر موقع (تويتر) نقلها راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه "منذ الـ24 من فبراير، عبر إجمالي مليونين و757 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا".



وأضافت الوكالة أن أمس الخميس شهد دخول 26 ألفا و800 لاجىء من أوكرانيا، مقابل 24 ألفا و700 لاجىء في اليوم الذي يسبقه.

وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، هناك مواطنين من دول أخرى بين اللاجئين.