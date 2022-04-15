اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة جمعة ختام الصوم بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:42 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة جمعة ختام الصوم بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القنديل العام، قداس جمعة ختام الصوم، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى.

 

وشارك غبطته فى الصلاة الأب يوحنا عادل، راعى الكنيسة، والأب بيشوى رسمى، مدير الكلية الإكليريكية، والأب إبرام ماهر وكيل الكلية، وعدد من الأباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وشمامسة الكلية الإكليريكية، كما حضر أيضًا عدد  من شعب الرعية.

 

وتحدث غبطته فى كلمة العظة عن كيفية مقاومة روح الشر، والثبات في الحق والاستمرار في الصلاة، ثم اختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية من غبطة البطريرك للحاضرين.

الأنبا إبراهيم إسحاق
الأنبا إبراهيم إسحاق

 

الشمامسة فى الكنيسة
الشمامسة فى الكنيسة

 


الكنيسه الكاثوليكيه

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كنيسه السيده العذراء

المعادى

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