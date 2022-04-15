بسعر 100 جنيه للكيلو.. محافظ قنا يعلن عن توفير لحوم بلدية بجميع المراكز

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن توفير لحوم عجالى بلدية من مزارع المحافظة، بسعر 100 جنيه للكيلو فى مختلف مراكز المحافظة بدءا من غدا السبت 16 من شهر أبريل الجارى، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على توسيع قاعدة المستفيدين من منتجات مشروعات الأمن الغذائي، فى المدن والقرى، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال محافظ قنا، إن اللحوم سيجرى توفيرها يوم السبت من كل أسبوع، فى 22 منفذ بيع بمراكز وقرى المحافظة بواقع 4 منافذ بمركز أبوتشت، هى ( الوحدة المحلية لمدينة أبوتشت - الوحدة المحلية لقرية بخانس - الوحدة المحلية لقرية قصير بخانس - الوحدة المحلية لقرية أبو شوشة)، ومنفذ واحد بالوحدة المحلية لمدينة فرشوط، ومنفذ واحد بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي.

وأضاف الداودى، أن المنافذ المقرر توزيع اللحوم بها تشمل أيضا 4 منافذ بمركز دشنا هى (الوحدة المحلية لقرية فاو قبلي - الوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب - الوحدة المحلية لقرية أبو مناع بحري - الوحدة المحلية لقرية أبو دياب غرب)، ومنطقة السويقة بمدينة الوقف، ومنفذ واحد بمركز قنا فى الوحدة المحلية لقرية أبنود الاسبوع المقبل، على أن يكون التوزيع كل أسبوع فى مجلس قروى مختلف، بالإضافة إلى 4 منافذ بمركز قفط هى (االوحدة المحلية لقرية لكلاحين - الوحدة المحلية لقرية القلعة - الوحدة المحلية لقرية البراهمة - الوحدة المحلية لقرية الشيخية)، و3 منافذ بمركز قوص هى (الوحدة المحلية لمدينة قوص - الوحدة المحلية لقرية الحراجية - الوحدة المحلية لقرية جراجوس)، و3 منافذ بمركز نقادة هى ( الوحدة المحلية لمدينة نقادة - الوحدة المحلية لقرية طوخ - الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا )، مؤكدا أن مشروعات الأمن الغذائى تُنتج العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم بأنواعها، الخضراوات، البيض، منتجات الألبان، لافتا إلى أن منتجات تلك المشروعات تتميز بأنها ذات قيمة عالية وبأسعار مخفضة، وتسهم فى الحفاظ على ثبات الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدا أن الهدف الأساسى من تلك المشروعات هو خدمة المواطنين.