اليوم السابع
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بث مباشر.. لبس العيد وصل أكبر شارع تجارى فى الزقازيق وبأسعار خيالية

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:51 م
بث مباشر.. لبس العيد وصل أكبر شارع تجارى فى الزقازيق وبأسعار خيالية ملابس - صورة أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا، من شارع البوستة أقدم وأرخص أسواق الملابس بالشرقية.

وأجرى اليوم السابع جولة داخل الشارع الرئيسى والذى يعد من أهم أسواق الملابس فى محافظة الشرقية، ويعود تأسيسه لعقود طويلة.
 
وأكد صاحب أحد محلات الأطفال، أنه يوجد لديه كافة ملابس الأطفال بجودة جيدة بأسعار تناسب الأسر.
 
 
ويكمل: أن أسعار البناطيل الجينز تبدأ ب100  جنيه والبلوزة بـ50 جنيها وترنج أطفال يبدأ بـ35 جنيها والبجامة تبدأ من 65 جنيها، كما يوجد لديه ملابس بأسعار تناسب كافة طباقات المجتمع.

ويوجد فى الشارع مرورا إلى منطقة وسط البلد وشارع مولد النبى، جميع المستلزمات للأسرة من ملابس وأدوات منزلية وآثاث وغيرها، كما ينتشر الباعة البسطاء وفرش أصحاب المحلات.
 
 

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اخبار المحافظات

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