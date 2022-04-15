ايلون ماسك يسخر من زوكربيرج ويصفه بـ"ملك الشمس".. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

سخر ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية من مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا لامتلاك الأخير منصات تواصل ضخمة في الوقت الذي يحاول فيه اغني رجل في العالم شراء منصة تويتر.

في حديثه في مؤتمر تيد في فانكوفر ، اتهم ماسك زوكربيرج بالسيطرة المفرطة على النقاش العام نظرًا لملكيته لشركة "ميتا" المالكة لفيس بوك وانستجرام وواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

قال ماسك، في إشارة إلى الملك لويس: "بالنسبة إلى نوع ملكية الوسائط ، أعني ، لديك مارك زوكربيرج يمتلك Facebook و Instagram و WhatsApp ، وبهيكل ملكية مشترك سيظل مارك زوكربيرج الرابع عشر يتحكم في هذه الكيانات".

وأضاف ماسك، الذي يقدم عطاءًا حاليًا لشراء تويتر بأكثر من 40 مليار دولار بعد فشله في الانضمام إلى مجلس إدارته هذا الأسبوع: " لويس الرابع عشر ، "ملك الشمس" الذي كانت ثروته وقوته هائلة بشكل أسطوري.. هذا لن يحدث في تويتر"، فيما يتعلق بملكيته المحتملة ، قال إنه يريد الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من المساهمين يمتلك حاليًا 9.1% من المنصة.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، قال ايلون ماسك أيضًا إنه يريد إبقاء خوارزمية تويتر مفتوحة المصدر وشفافة ، فضلاً عن السماح للموقع بأن يخطئ في جانب حرية التعبير مقابل الرقابة، وأضاف ماسك أن تويتر يمكن أن يكون بمثابة "ساحة شاملة لحرية التعبير".

لم تسر أخبار ملكية ماسك المحتملة على تويتر بشكل جيد مع العديد من موظفيه، وفقًا لما أوردته صحيفة واشنطن بوست ، في حين أن تويتر هو مكان عمل ليبرالي إلى حد ما ، فقد تعرض مالك تسلا كثيرًا للاستهزاء ومشاركة معلومات مضللة حول Covid-19، كما واجهت تسلا أيضًا دعاوى قضائية متعددة بسبب التمييز العنصري والتحرش الجنسي.

قال دانيال آيفز، العضو المنتدب وكبير محللي أبحاث الأسهم في شركة الخدمات المالية Wedbush Securities : "استيلاء ماسك على تويتر سيكون كابوسًا للعديد من الموظفين الذين عملوا في ظل [الرئيس التنفيذي السابق لتويتر] جاك دورسي ونظام تويتر "