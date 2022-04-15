اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 07:06 ص
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انطلاق حملة "المدينة الآمنة" بمدن رأس البر ودمياط الجديدة والسرو والروضة

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:00 ص
انطلاق حملة "المدينة الآمنة" بمدن رأس البر ودمياط الجديدة والسرو والروضة التطعيم ضد كورونا - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط عن انطلاق حملة المدينة الآمنة بمدن رأس البر ودمياط الجديدة والسرو والروضة، تمهيدا لتعميمها بجميع أرجاء المحافظة. 
 
وتهدف الحملة إلى تحصين أهل المدينة جميعا فيما فوق 12 سنة بلقاح فيروس كورونا، وذلك للعمل على دعم مناعتهم لمواجهة فيروس كورونا وتحصينهم من مضاعفاته الخطيرة.
 
وتتكون الحملة من فرق متنقلة منتشرة بجميع أرجاء المدن المذكورة بالشوارع والميادين والمساجد والكنائس وتستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان.
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، ورعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

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