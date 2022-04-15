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اليونان: أثينا ليس لديها خطط لإرسال دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:00 م
اليونان: أثينا ليس لديها خطط لإرسال دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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أعلن المتحدث باسم حكومة اليونان يوانيس إيكونومو اليوم الجمعة، أن أثينا ليس لديها خطط لإرسال دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال إيكونومو خلال إجابته، على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كانت البلاد سترسل دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا، "لا يوجد شيء جديد في هذا الاتجاه، علاوة على ما تم إنجازه. لا يوجد شيء من هذا القبيل على جدول الأعمال".

وكان وزير الدفاع الوطنى اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس قد صرّح في وقت سابق بأن اليونان لا تنوي إرسال شحنات أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، حتى لا تضعف دفاعها الخاص.

وكانت اليونان أرسلت، 40 طنا من المعدات "الدفاعية" عبر بولندا إلى أوكرانيا على متن طائرتي شحن من طراز  "سي – 130".

 

 

 

 


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