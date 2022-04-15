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اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المقرر تحركها 29 رمضان

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:00 ص
اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المقرر تحركها 29 رمضان قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة طرح الحجز مقاعد قطارات عيد الفطر المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية المقرر تحركها يوم 30 إبريل الموافق 29 رمضان.

وحددت هيئة السكة الحديد قواعد حجز مقاعد القطارات المكيفة المدرجة بجداول التشغيل اليومية لتتضمن الحجز قبل السفر بـ 14 يوميا، على أن يكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى لكل راكب، وإتاحة 4 تذاكر فقط لكل راكب كحد أقصى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة أمام شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية لمواجهة محاولات تسريب تذاكر فترة العيد وبيعها بالسوق السوداء. 

وتقوم هيئة السكة الحديد بإتاحة حجز مقاعد القطارات التى ستتحرك خلال فترة العيد ضمن جداول التشغيل اليومية من المحطات الرئيسية وكذلك الموقع الإلكترونية للهيئة على شبكة الانترنت وتطبيق الحجز المطروح عبر الموبايلات، حيث تخصص نسبة 20% من المقاعد لحجزها عبر الانترنت.

كما حددت الهيئة النسبة الأكبر من مقاعد القطارات المدرجة بالجداول اليومية لحجزها عبر 4 محطات رئيسية هى محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومحطة  مصر بالإسكندرية، حيث يمكن للمسافرين التوجه إليها لحجز تذاكر القطارات التى ستتحرك خلال فترة العيد.

 

 


السكة الحديد

حجز قطارات العيد

حجز تذاكر العيد

تذاكر السكة الحديد

حجز العيد

اليوم السابع بلس

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