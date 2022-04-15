"النصاب الشيك".. عبد العظيم دفع شقى عمره فى الغربة لمستريح أطفيح

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال فى أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الرابعة عشر"

وفى الحلقة الرابعة عشر من برنامج " النصاب الشيك"، يقول عبد العظيم أحمد، أحد ضحايا مستريح أطفيح، أنه وضع شقى عمره عمل 13 عام خارج البلاد ودفع 600 ألف جنيه، بعد ما خدع بقيام المستريح باستثمار الأموال بالاستيراد والتصدير.

وأضاف ضحية المستريح: "أنا دفعت 600 ألف جنيه شقى 13 سنة بره البلد، قولت أحط الفلوس عشان أعرف استريح وأعيش، فجأة ملقتش فلوسى شقى عمرى كله راح".