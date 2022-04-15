القومى للطفولة ببنى سويف ينظم ندوة تعزيز الوحدة الوطنية بكنيسة العذراء

بنى سويف هانى فتحى

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة بنى سويف، برئاسة ألطاف رياض، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ندوة بمبادرة جيل بلا تطرف من داخل كنيسة العذراء مريم باحدى العزب التابعة لقرية طنسا بني مالو بمركز ببا جنوب بنى سويف، تلك المبادرة التى تهدف لنبذ العنف وتعزيز الوحدة الوطنية واعلاء مفاهيم التسامح والمحبة والسلام والإخاء والتأكيد على أن الدين لله والوطن للجميع.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء كما ألقى راعي الكنيسة تادرس نبيه و الشيخ سعد إكرام كبير أئمة بني ماضي و ألطاف رياض مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة و هاله سيد مسؤول المنظمة العالمية لخريجي الأزهر كلمه عن أهمية نبذ العنف وتعزيز الوحدة الوطنية واعلاء مفاهيم التسامح والمحبة والسلام والإخاء والتأكيد على أن الدين لله والوطن للجميع.

كما شارك فى الندوة مدحت صلاح رئيس مجلس مدينة ببا وسمير شحاته رئيس مجلس قرية طنسا بني مالو وحسن شيخ البلد والمهندس إسماعيل سمك من نقابة الفلاحين و أحمد جلال واسماء جلال من بيت العائلة و أسامة خميس بجامعة بني سويف ، ابراهيم الكومي وطارق عبد المولى وأشرف بدوي من لجنة الزكاة .

من جانبها، قالت ألطاف رياض مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة بنى سويف أن الهدف من الندوة تعزيز الوحدة الوطنية واعلاء مفاهيم التسامح والمحبة والسلام والإخاء والتأكيد على أن الدين لله والوطن للجميع.

وأضافت ألطاف رياض مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة بنى سويف أن المبادرة تستهدف عقد ندوات ولقاءات توعوية لطلاب وطالبات المدارس ومراكز الشباب والرياضة وطلاب الجامعة والأمهات لبناء جيل من الأطفال والشباب علي وعي كامل بنبذ العنف والتطرف وأهمية الإنتماء والمواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية.