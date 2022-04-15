اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 07:53 م
أكرم القصاص
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القوات العراقية تعلن تدمير أكبر معسكر لداعش في وادي الشاي بكركوك

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:23 م
القوات العراقية تعلن تدمير أكبر معسكر لداعش في وادي الشاي بكركوك القوات العراقية
أ ش أ

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أعلن المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك العراقية، اليوم الجمعة، عن تدمير أكبر معسكر لداعش الإرهابي في وادي الشاي بكركوك.

 

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الفريق الركن علي الفريجي في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تدمير أكبر معسكر يستخدمه الدواعش في وادي الشاي فضلًا عن تدمير (5) مضافات للدواعش والاستيلاء على أعتدة وعبوات ناسفة".

 

وأضاف أن "ذلك جاء ضمن عملية المطرقة الحديدية وبإشراف الفريق أول الركن عبدالأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة".

 


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