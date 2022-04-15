القبض على مقدم برنامج مقالب لخطفه شخصا فى تاكسى بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مقدم برنامج خلال عمل مقلب بخطف أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، كما تم ضبط شخص آخر من فريق العمل، وسائق تاكسى مشارك فى البرنامج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من أحد الأشخاص بتعرض شخص للخطف داخل سيارة بأحد شوارع العجوزة، وانتقل الرائد حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة إلى مكان البلاغ، وتبين أن مقدم البرنامج، وبصحبته شخص آخر من فريق العمل، وسائق تاكسي، يؤدون مقلب خطف شخص بالشارع، واعتقد مقدم البلاغ أن الواقعة حقيقية، فتم ضبط مقدم البرنامج وسائق التاكسى وشخص آخر من فريق العمل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.