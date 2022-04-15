اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 12:08 م
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القبض على لصوص تخصصوا فى سرقة المساكن بالقاهرة

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:00 م
القبض على لصوص تخصصوا فى سرقة المساكن بالقاهرة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتهامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالى – متعلقات شخصية) من داخل الفيلا سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (طبنجة صوت)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، كما تم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة )، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتم حبس المتهم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة (مصوغات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغ ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية).

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمة المذكورة أمكن ضبطها وبحوزتها (المبلغ المالى - المصوغات الذهبية) بمسكنها كما أمكن بإرشادها ضبط بعض المسروقات لدى عميلها (حسن النية) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات وإتهمها بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.


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