العراق: تدمير وكرين إرهابيين وضبط 11 عبوة ناسفة فى عموم البلاد خلال أسبوع

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة ضبط 11 عبوة ناسفة وتدمير وكرين إرهابيين؛ نتيجة العمليات الأمنية في عموم البلاد خلال أسبوع.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن حصيلة نشاطات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من 7 أبريل حتى 14 أبريل شملت ضبط 11 عبوة ناسفة، وتدمير مضافتين تابعتين لتنظيم (داعش) الإرهابي، بالإضافة إلى ضبط 71 متسللا عراقيا وأجنبيا.

وفي محافظة صلاح الدين، أفاد مصدر أمني، بمقتل مواطن إثر انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة تكريت بالمحافظة.

وأوضح المصدر، أن العبوة الناسفة انفجرت في جزيرة غرب تكريت أثناء مرور مواطن؛ ما تسبب في مقتله على الفور.