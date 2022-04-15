اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 07:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تطلق اليوم 10 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:30 ص
"الصحة" تطلق اليوم 10 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة ، 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات " القاهرة - البحيرة - مطروح - الغربية - أسوان - دمياط - المنوفية - البحر الأحمر - بني سويف - قنا.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
 

الصحة القوافل الطبية

المحافظات

التخصصات الطبية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تطلق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا

الخميس، 14 أبريل 2022 01:29 م

"الصحة" تطلق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:37 م

حياة كريمة.. القوافل الطبية تقدم خدمة صحية بالمجان لـ41 ألف مواطن بالشرقية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:31 م

"الصحة" تطلق 47 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال 10 أيام ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:46 م

مديرية الصحة بالإسكندرية تنظم قافلة طبية مجانية لأهالى "قرداحى" بخورشيد

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:01 م

الكشف وتوفير العلاج لـ1980 مواطنا فى قافلة طبية بأبو خلاد ناصر ببنى سويف

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:29 م

الكشف على 1740 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية جنبواى بالبحيرة

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:05 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة