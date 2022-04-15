الشيخ حجاج عبد العال حفظ القرآن بالقراءات العشر ومبتهل ومنشد دينى.. لايف

الغربية - مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع الشيخ حجاج مصطفى عبد العال إمام وخطيب بالأوقاف وقارئ للقرآن الكريم ومبتهل بقرية العامرية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.





وقال الشيخ حجاج عبد العال لـ اليوم السابع، إنه نشأ في أسرة حاملة لكتاب الله أبا عن جد، وحفظ القرآن الكريم وهو في سن الرابعة من عمره.



وأضاف أن والده وهبه هو وشقيقه الأكبرالشيخ إسلام للقرآن، وكان دائما يدعو الله عز وجل بأن يمن عليهم بحفظ كتاب الله تعالى.



وأوضح، أن الله من عليه بحفظ القرآن الكريم كاملا في سن الرابعة من عمره، ثم بدأ في رحلة قراءة القرآن بالتجويد، مبيناً أنه حصل على الإجازات في تلاوة القرآن الكريم، وقرأ القرآن على عدد من المشايخ وحصل منهم على الإجازات.



وأشار إلى أنه يحمل إجازات في القراءات العشر الصغرى، وتم تعيينه بالمكافأة إماما وخطيبا بالأوقاف، مؤكداً أن القرآن الكريم نعمة من الله عز وجل ومن يحفظ القرآن يحفظه الله في كل وقت وحين، ويفوز بنعيم الله.