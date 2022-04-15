اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 11:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة علي حريق بمعهد أزهري تحت الترميم بقنا

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:02 م
السيطرة علي حريق بمعهد أزهري تحت الترميم بقنا أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم، الجمعة، من السيطرة علي حريق نشب بمعهد أزهري جاري ترميمه بمدينة قنا، بجوار منطقة سيدي عبد الرحيم القنائي.

 تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوجود حريق في معهد إزهري جاري أعمال الترميم به، بجوار سيدى عبد الرحيم القنائي، وانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدينة، إلي مكان الحريق والدفع بسيارات الإطفاء.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.


 

 


حريق بقنا

حريق معهد ازهري

الحماية المدينة

اخبار قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة