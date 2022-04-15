السيطرة علي حريق بمعهد أزهري تحت الترميم بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم، الجمعة، من السيطرة علي حريق نشب بمعهد أزهري جاري ترميمه بمدينة قنا، بجوار منطقة سيدي عبد الرحيم القنائي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوجود حريق في معهد إزهري جاري أعمال الترميم به، بجوار سيدى عبد الرحيم القنائي، وانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدينة، إلي مكان الحريق والدفع بسيارات الإطفاء.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.



