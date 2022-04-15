اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلطات المحلية الصينية: لا أنباء عن ضحايا لزلزال ضرب مقاطعة تشينغهاى

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:22 ص
السلطات المحلية الصينية: لا أنباء عن ضحايا لزلزال ضرب مقاطعة تشينغهاى مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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قالت السلطات المحلية الصينية إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى صباح اليوم الجمعة، بعدما ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر مقاطعة تشينغهاى شمال غربى البلاد.
 
وأوضح مركز شبكات الزلازل الصيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الزلزال ضرب مدينة دهلينغخا في تشينغهاي، وتم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 38.52 درجة شمالا وخط طول 97.33 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.
 
وأشار المركز إلى أنه لا توجد قرى في نطاق 20 كم من مركز الزلزال على ارتفاع 4560 مترا، والذي يقع على بعد حوالي 128 كم من منطقة دهلينغخا الحضرية و446 كم من عاصمة المقاطعة شينينغ.
 
وأضاف أن ما إجماليه 35 زلزالا بلغت قوتها فوق 3 درجات ضرب مناطق تقع على بعد 200 كيلومتر من مركز الزلزال في السنوات الخمس الماضية.

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