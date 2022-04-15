وقال ماسيه - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أكي - "إن اللحظة الحاسمة كانت للمجلس الأوروبي في 24 و25 مارس الماضي حيث اعتمد الكتاب الأبيض بشأن الدفاع، والذي يعد البوصلة الاستراتيجية ودليل لمستقبل الدفاع الأوروبي وتحديد التهديدات والأولويات، مثل التحالفات والشراكات، والأدوات التي يجب تطويرها لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي".



ولفت إلى أن الكتاب الأبيض تضمن إنشاء قوة رد فعل سريعة قوامها 5 آلاف رجل، مؤكدا أنها خطوة جيدة إلى الأمام .