اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 11:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفرنسى السابق هولاند يقرر دعم ماكرون فى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:42 ص
الرئيس الفرنسى السابق هولاند يقرر دعم ماكرون فى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية هولاند وماكرون
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر الرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا هولاند أن يدعم الرئيس إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للبلاد، ودعى إلى أن يتم التصويت له.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية لهولاند ، قال فيها إنه سيصوت للرئيس المنتهية ولايته في الجولة الثانية، مشددا على أنه "في مثل هذه الانتخابات المهمة، فإن الشيء الرئيسي هو فرنسا. هذا هو سبب دعوتي للفرنسيين للتصويت لإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية".

وأضاف هولاند: "إذا وصلت مارين لوبان إلى قصر الإليزيه، فستكون هناك ثلاثة تحديات أساسية؛ التشكيك في دستورنا، وعضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي، والقيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي".

ودعا الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، الذي دعم في الجولة الأولى مرشحة نفس الحزب آن هيدالجو، الذي قاده إلى الرئاسة، إلى التصويت لإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية

ولم تكن علاقة هولاند وماكرون رغم أنه صاحب الفضل في دخوله لأول مرة في الحكومة، على ما يرام، حيث انتقد الرئيس السابق خليفته خلال مأموريته المنتهية.

واختار هولاند ماكرون عام 2014 لشغل حقيبة وزارة الاقتصاد في حكومته، لكن الطموحات السياسية للوزير الشاب، أدت إلى إقالته من الحكومة، وبدأت العلاقة تسوء بين الرئيس الاشتراكي والسياسي الطامح حينها.

ولم يكن هولاند السياسي الوحيد الذي أيد ماكرون في الأيام الأخيرة، حيث سبقه الرئيس الأسبق نيكولاس ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق ليونيل جوسبان، إلى موقفه في اقتراع الـ24 أبريل، والاصطفاف مع سيد الإليزيه الحالي.

 

 


الانتخابات الفرنسية 2022

انتخابات فرنسا 2022

الاليزية

اخبار فرنسا

الانتخابات الفرنسية

ايمانويل ماكرون

مارين لوبان

أريك زامور

أريك زيمور

موعد الانتخابات الفرنسية

موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية

الجولة الاولي من الانتخابات الفرنسية

جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية

فرز أصوات الانتخابات الفرنسية

نتائج الانتخابات الفرنسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رغم خسارته الانتخابات الفرنسية.. مرشح اليسار ميلينشون يحدد رئيس فرنسا المقبل.. جارديان: ماكرون ولوبان يستأنفان حملتيهما بمقابلة الناخبين.. والرئيس الفرنسى يغازل اليمين المتطرف.. ومنافسته تتعهد بالقتال

الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:00 ص

العالم هذا المساء.. شهباز شريف يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء باكستان.. ماكرون ولوبن يكثفان الجهود للجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية.. الرئيس التونسى: متمسكون بالحفاظ على وحدة الدولة وضمان سيادتها.. صور

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة