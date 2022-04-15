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الرئيس السيسى يلتقى قادة القوات المسلحة.. ويؤكد: شعب مصر يقدر الجهود والتضحيات

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:52 م
الرئيس السيسى يلتقى قادة القوات المسلحة.. ويؤكد: شعب مصر يقدر الجهود والتضحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطــاوى تزامنـاً مـع احتفـالات مصـر والقـوات المسلحة بـذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنه عقب آداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، التقى الرئيس بقادة القوات المسلحة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان.
 
وأدار الرئيس حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيداً بجهـود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكداً أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.
 
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