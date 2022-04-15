اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 09:55 ص
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الخشت: طب القاهرة جاءت بالمرتبة 178 عالميًا وحققت تقدما 117 مركزا

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:51 ص
الخشت: طب القاهرة جاءت بالمرتبة 178 عالميًا وحققت تقدما 117 مركزا اجتماع مجلس كلية طب قصر العينى
كتب محمد صبحى

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ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك في إطار اللقاءات المتكررة حسب التقليد الذي أصبح متبعًا في الجامعة خلال السنوات الأخيرة بالتواجد في العديد من مجالس الكليات ومتابعة أعمالها عن قرب والحرص على الحوار الدائم مع قيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
 
وخلال الاجتماع كرم الدكتور محمد الخشت الفائزين من أساتذة كلية طب قصر العينى بجوائز الدولة لعام 2021، وهما الدكتور جلال الدين محمد السعيد إبراهيم موسى الحاصل على جائزة الرواد في العلوم الطبية، والدكتورة مروة رشاد محمد سالم الحاصلة على جائزة المرأة التشجيعية في الصحة والعلوم الصيدلية، معربًا عن فخره بكلية طب قصر العيني التي تعد أعرق مدرسة طبية في الشرق الأوسط، وما تحققه من تقدم ونجاح كبير وتميز في المجال الطبي، وذلك رغم كثافة عدد المرضى المترددين على مستشفيات قصر العيني.
 
واستعرض رئيس جامعة القاهرة، خلال مجلس كلية الطب،  التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية خلال الـ 4 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى التقدم الأخير الذي حققته الجامعة في التصنيف الإنجليزي QS، ودخولها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزيادة التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف، وكونها الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الكبرى. 
 
وتابع الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حققت مركزًا متقدمًا في مجال علوم الحياة والطب حيث جاءت في المرتبة 178 عالميًا، وحققت تقدما 117 مركزا عن عام 2017 بنسبة تقدم 39% حيث كانت في المركز 295، وجاءت في المرتبة 134 في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، وفي المرتبة 271 عالميًا في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية، و292 عالميًا في مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية. وعلى مستوى التخصصات جاءت القاهرة في المركز من 51 - 100 عالميًا في تخصص طب الأسنان، والهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه، وفي المركز من 51 - 70 عالميًا، وفي المركز 81 عالميًا في تخصص الصيدلة وعلوم الأدوية.
 
 
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جامعه القاهره

محمد الخشت

قصر العينى

مستشفى قصر العينى

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