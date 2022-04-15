اليوم السابع
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الخارجية الأميركية: ملتزمون بدعم أوكرانيا بالسلاح وتحذيرات روسيا لن تجعلنا نتراجع

الجمعة، 15 أبريل 2022 08:39 م
الخارجية الأميركية: ملتزمون بدعم أوكرانيا بالسلاح وتحذيرات روسيا لن تجعلنا نتراجع أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
ماجد تمراز

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أذاعت قناة العربية خبرا عاجلا، نقلته عن وزارة الخارجية الأمريكية، تؤكد فيه التزامها بدعم أوكرانيا بالسلاح، مشددة على أن تحذيرات روسيا لن تجعل الولايات المتحدة تتراجع عن موقفها.

 

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "لا شيء سيثني" إدارة الرئيس جو بايدن، عن الاستمرار في دعم أوكرانيا.

 

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هذا التصريح من جانب برايس جاء ردًا على سؤال صحفي بشأن تأثير البرقية الدبلوماسية الروسية التي تحذر الولايات المتحدة من مواصلة تسليح أوكرانيا.

 

وشدد المسئول الأمريكي على أنه برغم بعض الرسائل "السرية" الروسية إلا أنه "لن يثنينا أي شيء عن الاستراتيجية التي بدأناها" بشأن أوكرانيا، قائلاً في الوقت نفسه إنه من غير المسموح له بتأكيد أي مراسلات دبلوماسية خاصة الآن.

 

ولفت نيد برايس إلى أنه "إذا كانت مزاعم الكرملين تتركز حول أن الولايات المتحدة وشركائنا في جميع أنحاء العالم يقدمون مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية لشركائنا الأوكرانيين، فهذا بالضبط ما طلبه شركاؤنا الأوكرانيون"، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين يستخدمون هذه المساعدات لصد هذه العملية الروسية.


روسيا

أوكرانيا

الازمة الروسية الأوكرانية

ازمة روسيا وأوكرانيا

الجيش الأوكراني

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