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الحسابات الفلكية: شم النسيم وعيد تحرير سيناء الإثنين 25 إبريل

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:00 ص
الحسابات الفلكية: شم النسيم وعيد تحرير سيناء الإثنين 25 إبريل شم النسيم
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شم النسيم لعام 2022 ، حيث تشير الحسابات إلى أن شم النسيم هذا العام سيوافق يوم الاثنين 25 أبريل 2022 ، الموافق 24 رمضان لعام 1443 هجريا .
 
وشم النسيم هو عطلة رسمية مصرية يعلن عن قدوم فصل الربيع، ويأتي عادة في اليوم التالي لعيد الفصح تبعًا للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وفقًا لحساب الكنيسة القبطية.
 
يرجع تاريخ هذه العطلة إلى المصريين القدماء منذ أكثر من 3000 سنة،  وتعني كلمة شم النسيم “تجديد الحياة”، ويشير إلى الحياة الجديدة التي تزدهر خلال الربيع، والاعتقاد المصري القديم بأن هذا اليوم يمثل بداية خلق العالم.
 
ومن تقاليد هذا اليوم تناول “الفسيخ”، وهو نوع من أسماك البورى المملحة المجففة المتخمرة، إلى جانب الخس والبصل الأخضر أيضًا، بالإضافة إلى تلوين البيض المسلوق.
 
 
 

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