الجمعة الثانية من شهر رمضان.. 4 قوافل دعوية للأزهر والأوقاف تجوب المحافظات

كتب على عبد الرحمن

تنطلق اليوم الجمعة ، ثانى جمعة في شهر رمضان المبارك، 4 قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك في محافظات "مطروح- المنيا- قنا- سوهاج".

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات" وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف مطروح- سيوة

1. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف إمام وخطيب الكبير

2. الشيخ/ محمد عبدالله صالح بمجمع البحوث الإسلامية الرمل

3. الشيخ/محمد أنور محمد اسماعيل إمام وخطيب الفتح

4. الشيخ/ أحمد عبد المولي عبدالفتاح بمجمع البحوث الإسلامية أبو الليف

5. الشيخ/محمد أحمد أبو القاسم إمام وخطيب الدرة السوق

6. الشيخ/ يوسف بكر يوسف بكرين بمجمع البحوث الإسلامية المنشية

7. الشيخ/حامد محمد عبد الحليم إمام وخطيب السلام

8. الشيخ/ محمود إبراهيم الدسوقي كشك بمجمع البحوث الإسلامية الحاج عزمي

9. الشيخ/طارق عادل محمود شعبان إمام وخطيب الكبير بهي الدين

10. الشيخ/ عبدالرحمن كامل إبراهيم الكلاف بمجمع البحوث الإسلامية نور الإسلام أبو شروف

ثانيًا: مديرية أوقاف المنيا (بندر المنيا)

1. الشيخ/ عمر خليفة محمد جمعة إمام وخطيب صلاح الدين –بندر المنيا

2. الشيخ/ أحمد غانم عيد بمجمع البحوث الإسلامية الفولي- بندر المنيا

3. الشيخ/ أحمد محمد عبدالعزيز عبد اللطيف إمام وخطيب القشيري- بندر المنيا

4. الشيخ/ محمد عزمي أنور بمجمع البحوث الإسلامية الصحابة- بندر المنيا

5. الشيخ/ عبد المغني محمد علي إمام وخطيب عمر بن الخطاب- بندر المنيا

6. الشيخ/ مصطفي نبيل عبدالحميد بمجمع البحوث الإسلامية اللمطي- بندر المنيا

7. الشيخ/ محمد عبدالحميد رجب صالح إمام وخطيب المغربي- بندر المنيا

8. الشيخ/ معدن فتحي علي بمجمع البحوث الإسلامية الإمام الحسين- بندر المنيا

9. الشيخ/ محمد رمضان رمضان إمام وخطيب المحطة- بندر المنيا

10. الشيخ/ محمود مختار محمد بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق- بندر المنيا

ثالثًا: مديرية أوقاف قنا (بندر قنا)

1. الشيخ/أحمد مسعود حسين علي إمام وخطيب السيد عبد الرحيم- قنا

2. الشيخ/ العرابي خلف الله محمد بمجمع البحوث الإسلامية الحصواية الكبير- قنا

3. الشيخ/سعودي محمد رضا حسين محمد إمام وخطيب سيدي عمر - قنا

4. الشيخ/ محمود سليمان أحمد بمجمع البحوث الإسلامية السلام - فرشوط

5. الشيخ/أحمد سيد محمد تمساح إمام وخطيب النجدة – نجع حمادي

6. الشيخ/ أحمد محمد مصطفي بمجمع البحوث الإسلامية مياس- أبو تشت

7. الشيخ/أحمد محمد ريان إمام وخطيب أبو بكر الصديق- قنا

8. الشيخ/ أحمد عبد الجواد محمد بمجمع البحوث الإسلامية الفتح - قفط

9. الشيخ/محمد مغربي إبراهيم إمام وخطيب عمر بن الخطاب- نقاده

10. الشيخ/ حسين محمود رمضان بمجمع البحوث الإسلامية العمري- قوص

رابعًا: مديرية أوقاف سوهاج (بندر سوهاج)

1. الشيخ/ عصام عبد الصالحين محمد علي إمام وخطيب العارف بالله- بندر سوهاج

2. الشيخ/ عبدالله محمود عارف بمجمع البحوث الإسلامية الشهيد عبدالمنعم رياض- بندر سوهاج

3. الشيخ/عبد اللاه حسين سالم عبد اللاه إمام وخطيب القطب- بندر سوهاج

4. الشيخ/ محمد عبد المحسن محمد بمجمع البحوث الإسلامية الشبان المسلمين- بندر سوهاج

5. الشيخ/ محمود فتحي أبو الليل عبد الرحيم إمام وخطيب الزهراء- بندر سوهاج

6. الشيخ// أحمد عليوة عبد المعز بمجمع البحوث الإسلامية النجدة- بندر سوهاج

7. الشيخ/محمد السيد عبدالفتاح إمام وخطيب الحق- بندر سوهاج

8. الشيخ/ محمد السعودي محمد بمجمع البحوث الإسلامية خالد بن الوليد- بندر سوهاج

9. الشيخ/حمدي عبدالحميد علي إبراهيم إمام وخطيب الفرشوطي- بندر سوهاج