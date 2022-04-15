اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر أسعار المازوت.. 4600 جنيه لكل طن

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:38 ص
الجريدة الرسمية تنشر أسعار المازوت.. 4600 جنيه لكل طن خط مازوت
كتبت مروة الغول

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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا رقم 340 لسنة 2022، وحدد أسعار بيع المازوت:
 
ونصت المادة الأولى، من الجريدة الرسمية، في عددها رقم 88، اليوم الجمعة، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4600 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
 
ونصت المادة الثانية: يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالي: 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.
 
2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
قرار وزير البترول لبيع المازوت
قرار وزير البترول لبيع المازوت

سعر بيع المازوت
سعر بيع المازوت
 

أسعار بيع المازوت

المازوت

سعر بيع المازوت

سعر المازوت

قمائن الطوب

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