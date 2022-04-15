التحقيقات تكشف كواليس سرقة سائق مشغولات ذهبية من شقة رجل أعمال بالنزهة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط سائق بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة النزهة، تابعة لرجل أعمال يعمل لديه السائق، أن المتهم قام بالاحتفاظ بنسخة من مفتاح الشقة الخاصة بالمجنى عليه، بعد أن علم بقيام مالك الشقة بالاحتفاظ بكمية كبيرة من المشغولات الذهبية خاصة بزوجته داخل غرفة النوم، وبعد أن تمكن من تحديد مكان المشغولات، قرر سرقتها بعد انصراف الضحية وزوجته وتركهما الشقة.

أضافت التحقيقات أن المتهم قام بالتوجه إلى الشقة بعد أن تأكد من عدم وجود رجل الأعمال وزوجته بها، وقام بالدلوف إلى داخل الشقة مستخدما نسخة المفتاح التي قام بصنعها أثناء ترك الضحية مفتاح الشقة له لشراء بعض المستلزمات المنزلية، وقام بالدخول إلى غرفة النوم واستولى على المشغولات الذهبية، وقام بإخفائها استعدادا لبيعها لعميلة سيئ النية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة بعض (المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته - مبلغ مالى) من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق يعمل طرف المُبلغ - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة.

وأقر بأنه نظرا لاحتفاظه بنسخة من مفتاح الشقة لاعتياده شراء مستلزمات المنزل، وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمصوغات ذهبية ومبالغ مالية اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة مستغلا عدم تواجد قاطنى الشقة.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.