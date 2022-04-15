اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البلاد تتأثر بمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة الأحد

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:05 م
البلاد تتأثر بمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة الأحد ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء بداية من الغد على أثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية .

وتكون ذروة الارتفاع يوم الأحد القادم حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة، كما ترتفع درجة الحرارة الصغري أيضًا وتكون درجات الحرارة أعلي من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

ويكون هناك رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق واسعة من الصحراء الغربية يوم السبت وتمتد إلي القاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد يوم الأحد ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرًا في بعض المناطق.


الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

موجة حارة

منخفض خماسينى

الارصاد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة