الاحصاء: 200 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة فى شهر واحد

كتب مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت القيمة الاجمالية للصـادرات المصرية من الملابس الجاهزة بلغت نحو 200 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 136.2 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 46.8٪.

وتعتبر الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا في شهر يناير الماضي، والتي تضمنت أيضا كلا من صادرات الخضر المجمدة أو المبردة بقيمة بلغت 43.4 مليون دولار، مقابل 16.5 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 163.5٪.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى تراجعت في شهر يناير الماضي ليسجل 2.44 مليار دولار، مقابل 3.60 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 32.3٪.

وارتفعت قيمة الصـادرات بنسبة 34.5٪ حيـث بلغـت 3.99 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.