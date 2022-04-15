وقال أحد المُحامين، وهو شاهد على الواقعة،إن شرطة الاحتلال نقلت المُعتقلين بواسطة حافلات إلى أحد مراكزها.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى عقب صلاة فجر اليوم الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 153 مصليًا، بينهم اثنان في حالة خطرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إنه تم تخصيص مُستشفى ميدانيًا داخل الأقصى ، وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 153 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، مُشيرة إلى أن معظم الاصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم، فيما تم نقل سبع وعشرين إصابة الى مستشفيات القدس .