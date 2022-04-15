الإنقاذ النهرى بالقليوبية تواصل البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تواصل قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية، أعمال البحث للعثور على جثة طفلة، 3 سنوات، لقيت مصرعها غرقًا برشاح قرية كفر الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لليوم الثاني على التوالي، وسط حالة من الترقب من قبل الأهالي بالقرية والقرى المجاورة، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع طفلة غرقا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الطفلة تدعى "سجدة. ح"، 3 سنوات، وحيدة والديها، كما أنها كانت تلهو مع اصدقائها أمام منزل جدها بالقرية بالبالونات، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثة.