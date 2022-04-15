اليوم السابع
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لليوم الثاني على التوالى..

الإنقاذ النهرى بالقليوبية تواصل البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة.. صور

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:37 م
الإنقاذ النهرى بالقليوبية تواصل البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة.. صور البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة
القليوبية إبراهيم سالم

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تواصل قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية، أعمال البحث للعثور على جثة طفلة، 3 سنوات، لقيت مصرعها غرقًا برشاح قرية كفر الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لليوم الثاني على التوالي، وسط حالة من الترقب من قبل الأهالي بالقرية والقرى المجاورة، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع طفلة غرقا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز.
 
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الطفلة تدعى "سجدة. ح"، 3 سنوات، وحيدة والديها، كما أنها كانت تلهو مع اصدقائها أمام منزل جدها بالقرية بالبالونات،  فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثة.
 
البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (1)
البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (1)

البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (2)
البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (2)

البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (3)
البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (3)

البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (4)
البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (4)

البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (5)
البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (5)

البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (6)
البحث عن جثة الطفلة سجدة برشاح الحصافة (6)

 


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