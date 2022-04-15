اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 09:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الجمعة، 15 أبريل 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 27 درجة الطقس حار اليوم بالقاهرة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 11 
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة