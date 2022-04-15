افتتاح أول مصنع للصناعات الدوائية بالسخنة قريبا باستثمارات مليار جنيه

كتب مدحت عادل

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جاري العمل على تطوير موانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش لتعزيز القدرة التنافسية لها ودفعها لتكون موانئ محورية على البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة حركة التجارة العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية بشأن تطوير الموانئ البحرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تسريع وتيرة العمل لتطوير هذه الموانئ لتضاهي مثيلاتها العالمية.

وقال يحيى زكي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الهيئة الاقتصادية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير موانئها وخاصة تلك القريبة للمناطق الصناعية التي تسهل عمليات تصدير منتجات المشروعات والمصانع القائمة للأسواق العالمية والإقليمية، فضلاً عن تصدير المنتجات السيناوية من ميناء العريش للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه جاري تطوير ميناء العريش بإنشاء أرصفة جديدة بطول 915 متر لتبلغ أطوال أرصفة الميناء 1165 متر وكذا إنشاء طرق داخلية وساحات تداول، حيث وصلت نسبة تنفيذ التطوير إلى 57% لتنتهي أعمال التطوير في 2024.

أشار رئيس المنطقة الاقتصادية، إلى تطوير ميناء غرب بورسعيد ورفع كفاءة بعض الأرصفة وتعميق الغاطس إلى 14 متر بدلاً من 12 متر، فضلاً عن الأعمال الجارية لتطوير ميناء السخنة بتكلفة 37 مليار جنيه لإنشاء 4 أحواض و18 كم أرصفة جديدة بغاطس 18 متر وأنشطة متعددة لتنتهي أعمال التطوير في يونيو 2023.

وعلى جانب آخر، قال رئيس المنطقة الاقتصادية، إن الهيئة تدرس عروضًا عالمية أخرى في مجال الطاقة النظيفة بجانب مشروعات ميرسك العالمية وسكاتك النرويجية، لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة وشرق بورسعيد، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطين هذه الصناعات لما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من مقومات هائلة تؤهلها لأن تكون مركزاً رائداً لأنشطة تموين السفن والخدمات البحرية والطاقة النظيفة.

وعن أبرز المشروعات الحديثة القائمة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، قال يحيى زكي، إنه جاري الاستعدادات لافتتاح أول مصنع للصناعات الدوائية لإنتاج المحاليل الطبية الوريدية ومنتجات التعقيم بالسخنة على مساحة 20 ألف متر باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، حيث يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة بالمرحلة الأولى ويستهدف التصدير للسوق الإفريقي والعربي، فضلاً عن استثمارات صينية جديدة، حيث يقام حالياً مشروع لإنتاج مستلزمات ومنتجات النظافة على مساحة 133 ألف متر مربع باستثمار متوقع قدره 36 مليون دولار.

أضاف كما جاري إنشاء مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية باستثمارات بنحو 25 مليون دولار، وتنتهي أعمال تنفيذ هذه المشروعات نهاية العام الجاري، وفي المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تشهد أعمال أحد المصانع المنشأة حديثاً في تصنيع الأحذية الرياضية لصالح بعض الماركات العالمية، على مساحة 3 آلاف متر مربع، مما ساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد باستثمارات بنحو 8.6 مليون جنيه.