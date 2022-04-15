اعتقال كولومبى يحمل أكثر من 2000 سلحفاة داخل حافلة.. التفاصيل

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات الكولومبية رجلا يحمل 2047 سلحفاة كان ينقلها فى حافلة خدمات عامة، وذلك بعد ان اوقفته على الطريق بين بوسكونيا (سيزار) وتولو (فالي ديل كاوكا)، حسبما قالت صحيفة "الاسبيكتاتور" المكسيكية.

وأشارت مؤسسة كوينديو الإقليمية المستقلة (CRQ)، الخاصة بحماية الحياة البرية إن تلك السلاحف من نوع هيكوتيا Trachemys callirostris ، وهي من الأنواع التي، على الرغم من تحذيرات السلطات، لا تزال تستهلك في عيد الفصح، وتم توجيه له اتهامات بالاتجار الغير مشروع فى تلك الانواع من الزواحف.

وقال معهد هومبولدت فإن تلك السلاحف تكون فى ترتيب الحيوانات الأكثر تعرضا للاتجار بها فى هذا الموسم، وهو الذى عليه طلبا كبيرا فى كولومبيا.

و قالت ماريا بيداد بابتيست ، الباحثة في بيولوجيا الحفظ في معهد هومبولت واستخدام برنامج التنوع البيولوجي، في العام الماضي، إن الطيور والثدييات والبرمائيات هي لحيازتها بشكل غير قانوني كحيوانات أليفة.

كما أوضح هومبولت، يُعتبر الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية ثالث أكبر الأعمال غير القانونية وأكثرها ربحًا في العالم. وبحسب الانتربول فإن هذه الحركة تولد سنويا رقما يقارب 17 ألف مليون دولار في جميع أنحاء العالم.