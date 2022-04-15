اعترافات عصابة سرقة هواتف المحمول بمنطقة الساحل تقودها للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بسرقة المواطنين فى منطقة الساحل، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حيث اعترف المتهمين بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف.

وأضاف المتهمان أنهما ارتكبا واقعتي سرقة بنفس الأسلوب ،وبيع المسروقات لأحد التجار على علم بسرقتها، وأشارا المتهمين بإنفاق حصيلة المسروقات على شراء المخدرات، لتأمر النيابة بإحالتهما للمحاكمة الجنائيه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه إثناء سير إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة اليد الخاصة بها، وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، عدد من الطلقات ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة