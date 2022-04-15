اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 01:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استمرار اجتماعات لجنة المسار الدستورى الليبى بين البرلمان ومجلس الدولة فى مصر

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:54 م
استمرار اجتماعات لجنة المسار الدستورى الليبى بين البرلمان ومجلس الدولة فى مصر لجنة المسار الدستورى الليبى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستمر انعقاد أعمال لجنة المسار الدستورى الليبى الذى تستضيفه مصر برعاية الأمم المتحدة لليوم الثالث على التوالى بمشاركة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين.
 
وكان رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي قد رحب في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات بالأشقاء الليبيين المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي، كما نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود. 
 
وتأتى تلك الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة وتستضيفها القاهرة لتؤكد على ضرورة دعم المجتمع الدولي المؤسسات الممثلة عن الشعب لدعم التوافق الليبي الليبي كالسبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

اجتماعات المسار الدستوري الليبي في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة